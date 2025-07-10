Директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены театра, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение Кехмана. Его отпустили под подписку о невыезде.

"Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде", - приводит ТАСС слова собеседника 10 июля.

О задержании Кехмана стало известно накануне, 9 июля. В рамках расследования уголовного дела у деятеля прошли обыски. Следственные мероприятия также прошли в самом МХАТ.

Отметим, Кехман является художественным руководителем Михайловского театра. Также с 2023 года он занимает пост руководителя Дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Константин Леньков / Фото: Смольный