Новости 1 сентября 2025, 10:33

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем знаний

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем знаний

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем знаний. Текст обращения был опубликован пресс-службой Смольного 1 сентября. 

"1 сентября мы поздравляем всех, для кого начинается новый ученый год: школьников, студентов, педагогов, воспитателей. <…> Пусть этот учебный год станет для всех временем открытий, успехов и новых достижений", - говорится в поздравлении.

Беглов и Бельский подчеркнули, что всего в этом году в детские сады, школы и колледжи пойдут почти 1 млн детей. Число школьников в этом году достигло 619 тысяч, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом. Из них 60 тысяч пойдут в первый класс. Как отмечается в публикации, по этому случаю город подарит им комплект из трёх книг "Моя первая библиотека".

Кроме того, губернатор и спикер ЗакСа подчеркнули, что в этом учебном году начнут работать 27 новых школ и 26 детсадов. Отметили они и работу города над развитием системы профобразования — в этом году в школах откроется 600 предпрофильных классов. 

Напомним, в конце августа Беглов посетил городской педсовет в БКЗ "Октябрьский". В его ходе он рассказал о своем опыте в общении с внуками и поздравил педагогов с наступающим учебным годом. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


