Беглов встретился с губернатором Приморского края

В Смольном 20 октября состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе городской администрации. Темой разговора стали экономические вопросы и перспективы межрегионального сотрудничества. Отметим, Кожемяко прибыл в Северную столицу в день 87-летия Приморского края.

– Мы последовательно выполняем договоренности о расширении двустороннего сотрудничества, достигнутые в 2021 году. Вместе реализуем значимые проекты в различных сферах, которые приносят пользу жителям Северной столицы и Приморья, – цитирует слова Беглова администрация города.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, стороны договорились об укреплении межрегионального взаимодействия, гуманитарных и деловых контактов, а также о развитии кооперации между предприятиями в отраслях промышленности. В городской администрации добавили, что оба региона заинтересованы в развитии Северного морского пути. Также оба субъекта являются лидерами судостроения.

Олег Кожемяко возглавляет Приморье с 2018 года. До этого он занимал должность главы региона в Сахалинской и Амурской областях.

Константин Леньков / Фото: Смольный