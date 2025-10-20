ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
20 октября 2025, 13:09

Кремль пока не начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Кремль пока не начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

В Кремле еще не приступили к полномасштабной подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, рассказал журналистам 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предполагается, что встреча пройдет в столице Венгрии, Будапеште. 

"Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты. Но такая полномасштабная переговорка, командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - цитирует слова Пескова агентство ТАСС.

Перспективы новой встречи Путина и Трампа главы государств обсудили во время телефонного разговора 16 октября. Беседа продолжалась около двух с половиной часов и была посвящена урегулированию украинского конфликта. В качестве площадки для проведения саммита рассматривается венгерская столица. Президент Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности создать все необходимые условия для встречи Путина и Трампа. 

Напомним, предыдущая встреча глав России и США прошла в середине августа на Аляске. 

Константин Леньков


