Татарстан обогнал Петербург в рейтинге по научно-технологическому развитию

Петербург занял третью строчку в рейтинге регионов России по по научно-технологическому развитию, следует из исследования РИА "Новости", составленного по итогам 2024 года. Северная столица уступила Москве и Республике Татарстан. Годом ранее Петербург занимал вторую строчку рейтинга.

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата и Роспатента, описывающие состояние сферы науки и технологий в регионе. В частности, наличие материальной базы, человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технической деятельности.

На первую тройку рейтинга приходится более трети от общероссийского объема отгруженных инновационных товаров. Кроме Петербурга, ни одному региону Северо-Западного федерального округа не удалось войти в десятку лидеров. Так, Ленинградская область оказалась на 33-м месте. Аутсайдерами в СЗФО оказались Республика Карелия (61-е место), Псковская область (65-е место), и Ненецкий автономный округ (76-е место).

Самые сильные изменения по сравнению с 2023 годом произошли в Калининградской области, которая поднялась на семь строчек (49-е место), и Мурманской области, которая, наоборот, потеряла семь позиций (38-е место).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру