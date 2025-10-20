СК завершил расследование дела о покушении на Симоньян

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 20 октября. Всего по делу проходят 12 фигурантов, которым вменяют создание и участие в деятельности террористической организации.

Михаилу Балашову и Егору Савельеву вменяют также покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК). По версии следствия, они по заказу неустановленных лиц согласились на убийство Симоньян за 50 тысяч долларов. На протяжении некоторого времени они собирали информацию о передвижениях журналистки.

В Следкоме утверждают, что Балашов создал на территории Москвы ячейку террористической организации, в которую вовлекал участников, придерживающихся национал-социалистических и расистских взглядов. Участники группы с сентября 2022 года по июль 203 года совершили шесть нападений. Свои действия они записывали на видео, после чего публиковали в интернете "целью призывов к осуществлению экстремистской деятельности". Фигуранты дела в период следствия находились под стражей.

Ранее среди предполагаемых жертв в материалах дела упоминалась телеведущая Ксения Собчак, однако сейчас ее имя не фигурирует в сообщениях Следственного комитета. Информацию о готовящемся покушении обнародовали в ФСБ в июле 2023 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру