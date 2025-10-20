Сотрудники ФСБ задержали петербуржца за комментарий с оправданием терроризма

Силовики задержали в Петербурге 19-летнего жителя города из-за обвинения в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК), сообщили в пресс-службе Следственного комитета 20 октября. В его задержании принимали участие сотрудники ФСБ.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый оставил комментарий в одном из чатов, в котором якобы оправдывал совершение теракта. Экспертиза сочла высказывания мужчины "оправданием деятельности представителей террористической организации, запрещенной на территории России".

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время общения со следователем обвиняемый признал вину. Инкриминируемая ему статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее в Петербурге по аналогичной статье задержали 33-летнего мужчину, которому также вменили публикацию сообщения в одном из мессенджеров. В тексте сообщения нашли признаки оправдания терроризма.

Константин Леньков / Кадр из видео СК