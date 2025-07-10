Подозреваемого в оправдании терроризма в интернете задержали в Петербурге

Следователи Следкома вместе с оперативниками задержали 33-летнего петербуржца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 10 июля пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, мужчина якобы оставлял комментарии, оправдывающие терроризм, в одном из мессенджеров. Делать он это мог в январе 2025 года со своего личного аккаунта.

Задержанному было предъявлено обвинение. В видео, опубликованном пресс-службой СК, мужчина заявил, что признает свою вину в полном объеме. Ему намерены избрать меру пресечения.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье петербуржцу может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по делу о размещенных в интернете публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) был арестован другой петербуржец. По версии следствия, соответствующие материалы и комментарии обвиняемый размещал в мессенджере Telegram с декабря 2023 по апрель 2025 года.

фото: скриншот видео Следкома