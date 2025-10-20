Росгвардия провела учения в Ленобласти по нейтрализации БПЛА

Сотрудники Росгвардии провели учения на одном из войсковых полигонов в Ленинградской области. Военнослужащие отрабатывали навыки по уничтожению беспилотников с помощью огнестрельного оружия, сообщили в ведомстве 20 октября.

Росгвардейцы отрабатывали навыки с помощью автоматического оружия, в том числе пулеметов, и гладкоствольных карабинов. В качестве потенциальной цели выступили воздушные шары, привязанные к квадрокоптеру для имитации движения настоящего беспилотника.

"В результате проведенных занятий все обозначенные цели были достигнуты, личный состав продемонстрировал готовность к выполнению служебно-боевых задач в составе постов воздушного наблюдения — для своевременного реагирования на угрозы и обеспечения безопасности воздушного пространства", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К учениям привлекли сотрудников районных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга и Ленинградской области, которые в составе постов воздушного наблюдения выполняют задачи по нейтрализации БПЛА.

Константин Леньков / Фото: Росгвардия