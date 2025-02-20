На Васильевском острове достроили Центр современного искусства имени Курехина

В Петербурге завершилось строительство Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, об этом 20 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Госстройнадзор.

Объект построили на Среднем проспекте Васильевского острова, сейчас он получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщиком выступило ГБУК "Центр современного искусства имени Сергея Курёхина".

Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Прибой" стартовала после выдачи разрешения в 2016 году. В результате площадь центра составила почти 7,5 тысяч квадратных метров, высота здания – 22,25 метра. В нем пять надземных этажей и один подземный. Пространство рассчитано на 1169 посетителей.

Напомним, что летом 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строящийся центр. Тогда глава города отметил, что подрядчик, который занимается зданием, надежный.

Фото: пресс-служба Смольного