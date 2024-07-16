Центр имени Курехина на Васильевском реконструируют до конца года

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил 16 июля реконструируемый Центр современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове и проверил ход работ, похвалив их исполнителя. При этом глава города признал, что начиналась реализация проекта не без трудностей.

"Сегодня объект полностью обеспечен финансированием. Подрядчик надежный, мы его хорошо знаем, проверили на многих объектах", - приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день здание бывшего кинотеатра "Прибой" 1960-х годов постройки готово на 90%, реконструкцию завершат до конца календарного года. По ее итогам площадь здания увеличится вдвое. На пяти этажах поместятся несколько залов-трансформеров, телестудия и два музея.

Первоначально строительные работы в кинотеатре на Среднем проспекте планировали провести в 2016 году, но городу не удалось заключить контракт.

фото: gov.spb.ru