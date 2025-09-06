Беглов сравнил Петербург и Ленинград в годовщину переименования

Губернатор Александр Беглов обратился 6 сентября к петербуржцам в связи с 34-й годовщиной со дня возвращения городу его имени, текст послания опубликован на сайте Смольного. Указ президиума Верховного совета РСФСР о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург был выпущен 6 сентября 1991 года.

"В имени "Санкт‑Петербург" — петровские победы, величие Российской Империи, блестящие века русской культуры, дворцы Растрелли, творения Пушкина и Достоевского, открытия Ломоносова и Менделеева, прорывные достижения России", — говорится в опубликованном обращении.

Говоря о названии "Ленинград", Беглов вспомнил годы блокады и отметил, что это имя города стало символом героизма и стойкости его жителей. "Именно это имя закреплено в звании Города-Героя, ставшего наградой за блокадный подвиг", — отметил он.

Губернатор назвал уважение ко всем этапам истории города и страны залогом успешного развития Петербурга. Также он пожелал горожанам успехов и новых свершений на благо России и Северной столицы.

Само переименование произошло после того, как в июне 1991 года состоялся референдум о возможности возвращения городу прежнего названия. Как отметил в своем обращении Беглов, "это решение поддержало большинство горожан". По официальным данным, явка тогда составила 64 %. Из числа проголосовавших 54 % выступили за переименование, а 42 % высказались за сохранение существовавшего на тот момент названия.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру