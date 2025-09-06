Полиция задержала подозреваемого в августовском поджоге "Пятерочки" в Колпино

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге административного здания по улице Братьев Радченко в Колпино, сообщили 6 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 38-летний неработающий житель Фрунзенского района.

Сам пожар произошел в здании, где располагались спортивная школа "Турбо СПГ" и универсам "Пятерочка". О возгорании стало известно вечером 18 августа, к его ликвидации привлекли девять единиц техники и 40 пожарных. Инцидент обошелся без пострадавших.

Как уточнили правоохранители, после сообщения о пожаре на место прибыл наряд полиции. Сотрудники установили, что причиной возгорания стал поджог картонных коробок, лежавших на пандусе для разгрузки товара. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Ранее стало известно о том, что на торги выставили здание сгоревшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице, 47. Пожар в нем произошел в сентябре 2023 года. Здание требует ремонта, получить за него хотят 380 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу