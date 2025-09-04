В Петербурге выставили на продажу сгоревший кинотеатр "Слава"

Здание бывшего кинотеатра "Слава" возле станции метро "Проспект Славы" выставили на продажу за 380 млн рублей, обратил внимание вечером 3 сентября telegram-канал "Ротонда". Соответствующее объявление было опубликовано на сайте "Авито" 29 августа.

Общая площадь здания на по адресу Бухарестская улица, 47, составляет почти 3,6 тысячи квадратных метров. Цена за 1 квадратный метр достигает 105,5 тысячи рублей. Как отмечается в публикации, здание требует ремонта. При этом все коммуникации, включая отопление, воду и электричество, проведены.

Напомним, в середине сентября 2023 года в здании произошел пожар. Как сообщили позднее в Следкоме, причиной возгорания стала неисправная проводка. При этом петербургский депутат Госдумы Михаил Романов просил СК и прокуратуру рассмотреть версию о поджоге здания с целью расчистки территорию для будущей застройки. Отметим, что еще до пожара петербургские СМИ сообщали о планах построить на месте здания бывшего кинотеатра торговый центр или жилой дом.

Кинотеатр "Слава" был построен на Бухарестской улице в 1967 году. В 1990-х годах в здании открыли казино, а в начале 2000-х его переоборудовали под торговый центр с рестораном.

Анастасия Луценко / Фото: прокуратура Петербурга