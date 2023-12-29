В СК РФ назвали причину возникновения пожара в сентябре в бывшем кинотеатре "Слава"

Следственный комитет ответил на запрос о причинах пожара в бывшем петербургском кинотеатре "Слава" от депутата Государственной думы Михаила Романова ("Единая Россия"), об этом 29 декабря пишет "Фонтанка.ру".
Депутат просил СК и прокуратуру рассмотреть версию о поджоге здания, чтобы очистить территорию для застройки. Такую версию причины пожара предложили сами горожане и обратились к парламентарию в социальных сетях.
По словам Романова, следователи назвали неисправную проводку причиной возгорания. Также он добавил, что сейчас в СК оценят работу того, кто отвечал в здании за пожарную безопасность.
Кроме этого, парламентарий призвал проверить и другие ТЦ в Петербурге на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.
Напомним, что пожар в бывшем кинотеатре "Слава" произошел в середине сентября 2023 года. Тогда возгорание тушили 62 специалиста и 18 машин спецтехники.