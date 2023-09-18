Романов попросил генпрокурора проверить все ТРЦ Петербурга после пожара в купчинском ресторане

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов ("Единая Россия") обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять на контроль расследование пожара в ресторане, располагавшемся в здании бывшего кинотеатра "Слава" в Купчино. Попутно он попросил адресата организовать проверку пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах города, рассказали 18 сентября в пресс-службе единоросса.

В своем запросе Романов указал, что из-за моратория на проверки бизнеса проводить ревизии можно лишь в случаях угрозы вреда жизни и здоровью граждан и только по согласованию с прокуратурой. "Прошу дать необходимые указания для принятия соответствующих решений", — попросил Краснова депутат.

Заодно парламентарий попросил генпрокурора присмотреться к версии о намеренном поджоге ресторана. По словам Романова, о возможности умышленного уничтожения здания ему рассказали граждане в соцсетях.

Депутат заявил, что принятых мер пожарной безопасности не хватило для того, чтобы помешать ресторану сгореть. В связи с этим следует "проверить все торговые центры Санкт-Петербурга и иные места массового скопления людей в городе на соблюдение противопожарных требований", передает его позицию пресс-служба.

Это не первый случай, когда Романов обращается в прокуратуру с просьбой проверить безопасность торговых центров Петербурга. В прошлый раз это случилось после того, как в июле в московском ТЦ из-за прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека. Тогда Романов направлял запрос прокурору Северной столицы Виктору Мельнику.

Пожар в бывшем здании кинотеатра "Слава" разыгрался в ночь на субботу, ликвидировать его удалось только к утру. Обстоятельствами произошедшего заинтересовалась петербургская прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру