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Новости 11:31

Романов попросил прокурора Петербурга проверить все ТЦ на их безопасность для посетителей

фото ЗакС политика Романов попросил прокурора Петербурга проверить все ТЦ на их безопасность для посетителей

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой провести проверку всех торговых центров города на предмет их безопасности для граждан, сообщили 24 июля в пресс-службе парламентария. Поводом для этого послужила трагедия в московском ТЦ "Времена года", где в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека.

Романов попросил организовать проверки совместно с сотрудниками МЧС и Ростехнадзора с тем, чтобы изучить степень износа коммуникаций в городских ТЦ. Отдельное внимание следует уделить проверке систем аварийной сигнализации, а также состояния аварийных выходов и слаженности работы экстренных служб, полагает он.

"Прошу применить меры прокурорского надзора в отношении петербургских торговых центров для обнаружения источников риска чрезвычайных происшествий в местах большого скопления людей", — говорится в запросе парламентария. В случае выявления нарушений он попросил применять меры реагирования "вплоть до приостановки деятельности соответствующих предприятий".

ЧП в московском торговом центре "Времена года" произошло в субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы погибли четыре человека, еще десять человек пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В понедельник столичная прокуратура сообщила о предъявлении обвинения в нарушении требований безопасности, повлекшем смерть четырех человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ), в отношении главного инженера компании, обслуживавшей ТЦ.

Фото: ЗАКС.Ру


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