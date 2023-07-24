Романов попросил прокурора Петербурга проверить все ТЦ на их безопасность для посетителей

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой провести проверку всех торговых центров города на предмет их безопасности для граждан, сообщили 24 июля в пресс-службе парламентария. Поводом для этого послужила трагедия в московском ТЦ "Времена года", где в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека.

Романов попросил организовать проверки совместно с сотрудниками МЧС и Ростехнадзора с тем, чтобы изучить степень износа коммуникаций в городских ТЦ. Отдельное внимание следует уделить проверке систем аварийной сигнализации, а также состояния аварийных выходов и слаженности работы экстренных служб, полагает он.

"Прошу применить меры прокурорского надзора в отношении петербургских торговых центров для обнаружения источников риска чрезвычайных происшествий в местах большого скопления людей", — говорится в запросе парламентария. В случае выявления нарушений он попросил применять меры реагирования "вплоть до приостановки деятельности соответствующих предприятий".

ЧП в московском торговом центре "Времена года" произошло в субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы погибли четыре человека, еще десять человек пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В понедельник столичная прокуратура сообщила о предъявлении обвинения в нарушении требований безопасности, повлекшем смерть четырех человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ), в отношении главного инженера компании, обслуживавшей ТЦ.

Фото: ЗАКС.Ру