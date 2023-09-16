Сгоревший ресторан в Купчино привлек внимание прокуратуры

Петербургская прокуратура проверит обстоятельства сильного пожара, уничтожившего минувшей ночью дом №47 по Бухарестской улице. К утру полностью выгорел пивной ресторан BBQ.

Установить точную причину происшествия поможет пожарно-техническая экспертиза МЧС, результаты которой проконтролирует надзорное ведомство.

В ночи сообщалось, что огонь охватил одну тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В советское время в здании располагался кинотеатр под названием "Слава". Прошлым летом стало известно, что здание хотят снести и построить на его месте жилую многоэтажку.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram