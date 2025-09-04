Комплекс по переработке отходов "Новосёлки" построят за 14 млрд рублей

АО "Невский экологический оператор" объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства комплекса по переработке отходов "Новосёлки", обратила внимание "Фонтанка.ру" 4 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта достигает 14 млрд рублей.

Карточка аукциона появилась на сайте госзакупок 4 сентября. Подрядчику предстоит спроектировать комплекс, построить и ввести его в эксплуатацию. Кроме того, он также обязуется провести инженерные изыскания и заниматься поставкой и монтажом оборудования. Завершить все работы подрядчик должен будет не позднее 31 марта 2027 года.

Конкурс продлится до 17 сентября. Подведение итогов состоится 7 ноября.

Напомним, ранее Смольный сообщил, что Российский экологический оператор предоставит Петербургу 17,2 млрд рублей на строительство комплекса. При этом полная его стоимость оценивается в 19 млрд рублей.

Комплекс "Новосёлки" построят на земельном участке в Левашово. Объект уже получил положительное заключение экологической экспертизы. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать до 600 тысяч тонн отходов в год.

