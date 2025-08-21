Петербург получит 17 млрд рублей на комплекс по переработке отходов "Новоселки"

На строительство комплекса по переработке отходов "Новоселки" Российский экологический оператор предоставит Петербургу 17,2 млн рублей, сообщили в Смольном 21 августа. Площадка сможет обрабатывать 600 тысяч тонн ТКО в год. Столько же проходит через действующий комплекс "Волхонка".

Полная стоимость строительства комплекса составит 19,1 млрд рублей. "Новоселки" планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Сейчас земельный участок в Левашово, где будет находится комплекс, передан в аренду АО "Невский экологический оператор". Объект уже получил положительное заключение экологической экспертизы. Теперь комплексу предстоит пройти проверку проектной документации.

"Это очень масштабный, знаковый проект. Его ввод позволит Северной столице обеспечить высокий уровень обработки отходов, снизив объемы захоронения и создав условия для внедрения принципов экономики замкнутого цикла", – цитирует слова заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дениса Буцаева в пресс-службе администрации Петербурга.

В Смольном планируют к 2030 году обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов, а также на половину сократить долю захоронения ТКО на полигонах. Еще не менее четверти таких отходов намерены использовать вторично.

Константин Леньков / Фото Смольный