МО №65 предупредило о поддельном аккаунте в Telegram

Неизвестные злоумышленники создали в Telegram поддельный аккаунт МО "№65", сообщил 21 августа муниципалитет в своих социальных сетях. В связи с этим они предупредили подписчиков, что сотрудники местной администрации никогда не спрашивают паспортные данные своих собеседников в интернете.

Во избежание ошибок пользователей муниципалы перечислили три своих официальных аккаунта. Два из них действуют во "ВКонтакте", еще один — в Telegram. Судя по публикации, каналом в мессенджере MAX МО №65 пока не обзавелось.

"Все остальные группы, каналы и аккаунты в соцсетях НЕ являются официальными и НЕ представляют наше муниципальное образование", — говорится в посте.

Пользователей попросили не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать свои персональные данные. Также читателей попросили поделиться информацией с соседями для того, чтобы обезопасить и их.

Отметим, что МО №65 — не первый муниципалитет, столкнувшийся с действиями мошенников. Так, в августе 2024 года злоумышленники взломали мессенджеры главы МО "Полюстрово" Андрея Жабрева и стали просить деньги от его имени. Спустя месяц Павел Швец, бывший тогда главой МО №72, рассказал о том, что неизвестные рассылают в мессенджерах сообщения от его имени. В апреле 2025 года МО "Северный" рассказало о необычной схеме обмана жителей. По рассказу муниципалов, мошенники "массово присваивали" звание почетного жителя округа через мессенджеры, а также просили оплатить доставку продуктовых наборов жителей, заставших Великую Отечественную войну.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру