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Муниципал 14:58

Швец сообщил о действиях телефонных мошенников от его имени

фото ЗакС политика Швец сообщил о действиях телефонных мошенников от его имени

Неизвестные лица рассылают сообщения в мессенджерах от имени главы МО № 72 Павла Швеца, сообщил 4 сентября муниципал в своем Telegram-канале. Анонимы пытаются уверить собеседников, что тот сменил номер.

"Мошенники пишут от моего имени. Будьте осторожны! Я всегда на связи, номер не менял", — предупредил подписчиков Швец.

К посту муниципальный депутат приложил скриншот переписки, где неизвестные пишут от его лица.

Месяцем ранее неизвестные взломали мессенджеры главы МО "Полюстрово" Андрея Жабрева и разослали просьбы перечислить 17 тысяч рублей. Муниципалу пришлось записать обращение со словами, что он непричастен к произошедшему. В марте на рассылку от своего имени жаловался глава фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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