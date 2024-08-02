Злоумышленники взломали мессенджеры главы МО "Полюстрово"

Глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев 2 августа рассказал на своей странице "ВКонтакте", что неизвестные от его имени просят прислать ему деньги. Муниципал заявил, что это обман мошенников и попросил в это не верить. К своим подписчикам он обратился в видеообращении.

- Сейчас со всех сторон идут мне звонки, что "я" к вам обращаюсь, всем, кто меня знает, моим друзьям, знакомым, чтобы выслали мне 17 тысяч денег в мессенджерах. Это взломали мошенники. Прошу в это не верить, кто хочет - может перезвонить, но предупреждаю. Очень обидно, что они так активно работают. Давайте будем бдительны. Ни у кого ничего я не прошу. Все нормально, - рассказал Жабрев.

Образ петербургских чиновников нередко привлекает внимание телефонных мошенников. Например, весной злоумышленники использовали имя вице-спикера Заксобрания для того, чтобы выманить средства у доверчивых граждан. Также неизвестные представлялись главами районных администраций. Муниципалы тоже становятся целью для телефонных мошенников. Осенью 2023 года сотрудникам местной администрации МО "Смольнинское" писал некто, представляясь главой округа.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Андрея Жабрева