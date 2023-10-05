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Муниципал 14:23

И муниципалов тоже: Глава МО "Смольнинское" рассказал о звонках мошенников

фото ЗакС политика И муниципалов тоже: Глава МО "Смольнинское" рассказал о звонках мошенников

Муниципалов из МО "Смольнинское" тоже беспокоят телефонные мошенники, рассказал ЗАКС.Ру глава округа Григорий Ранков. Уже две недели неизвестные шлют сообщения под ложными именами как подчиненным Ранкова, так и сотрудникам местной администрации. 

Так, водителя главы расспрашивали о размере доходов некие "сотрудники спецслужб". Также мошенники пытались завязать разговор с сотрудниками местной администрации от имени руководителя Александра Колба. 

- Он [глава МА Колб] провел совещание, то есть людей видел [лично], а потом, буквально через минут 30-40 минут [якобы от него] пошли смски "Привет, как дела?". Народ сразу напрягся, - рассказал Ранков. 

В разговоре с ЗАКС.Ру глава округа предположил, что злоумышленники выбирают "жертв", получая доступ к подписчикам Telegram-каналов. Докучать звонками водителю начали вскоре после того, как он подписался на страничку Ранкова. Также подозрительные звонки поступали и бывшим сотрудникам местной администрации. 

Напомним, накануне о попытках обмануть сотрудников, представившись руководителем, рассказали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ранее похожую схему опробовали на работниках районных администраций, представившись главой Калининского района Сергеем Петриченко. 

Константин Леньков / Фото Unsplash


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