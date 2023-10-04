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Новости 17:22

Представившиеся Мейксиным мошенники попытались обмануть сотрудников Горизбиркома

фото ЗакС политика Представившиеся Мейксиным мошенники попытались обмануть сотрудников Горизбиркома

Нескольким сотрудникам Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступили подозрительные сообщения в Telegram. Номер отправителя был скрыт, но пользователь был подписан как "Максим Мейксин", так же зовут главу Горизбиркома. Переписка сводилась к выманиваю средств. Глава ГИК к этим сообщениям отношения не имеет, о чем он сам рассказал в своем Telegram-канале, предостерегая подписчиков от бесед с мошенниками. 

Председатель комиссии описал использованную злоумышленниками схему обмана. От имени какого-то известного человека поступает сообщение с предупреждением о звонке от "службы безопасности" или даже каких-нибудь "органов". В дальнейшем злоумышленники заставляют своих жертв под ложным предлогом перевести денежные средства, например, на "безопасный" счет. 

Мейксин опасается, что подобные практики могут использовать во время избирательных кампаний, чтобы дискредитировать избирательную систему. 

- Не удивлюсь, что во время выборных кампаний таким образом могут попытаться ввести в заблуждение членов участковых избирательных комиссий, спровоцировать нарушения или предпринять попытки дискредитировать избирательный процесс. Дорогие друзья, будьте бдительны! Враг не дремлет! - написал Мейксин. 

Ранее петербургских чиновников уже пытались обмануть по подобному сценарию. Сотрудникам районных администраций звонили, представившись главой Калининского района Сергеем Петриченко.  

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Мейксин Максим Семенович




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