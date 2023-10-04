Представившиеся Мейксиным мошенники попытались обмануть сотрудников Горизбиркома

Нескольким сотрудникам Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступили подозрительные сообщения в Telegram. Номер отправителя был скрыт, но пользователь был подписан как "Максим Мейксин", так же зовут главу Горизбиркома. Переписка сводилась к выманиваю средств. Глава ГИК к этим сообщениям отношения не имеет, о чем он сам рассказал в своем Telegram-канале, предостерегая подписчиков от бесед с мошенниками.

Председатель комиссии описал использованную злоумышленниками схему обмана. От имени какого-то известного человека поступает сообщение с предупреждением о звонке от "службы безопасности" или даже каких-нибудь "органов". В дальнейшем злоумышленники заставляют своих жертв под ложным предлогом перевести денежные средства, например, на "безопасный" счет.

Мейксин опасается, что подобные практики могут использовать во время избирательных кампаний, чтобы дискредитировать избирательную систему.

- Не удивлюсь, что во время выборных кампаний таким образом могут попытаться ввести в заблуждение членов участковых избирательных комиссий, спровоцировать нарушения или предпринять попытки дискредитировать избирательный процесс. Дорогие друзья, будьте бдительны! Враг не дремлет! - написал Мейксин.

Ранее петербургских чиновников уже пытались обмануть по подобному сценарию. Сотрудникам районных администраций звонили, представившись главой Калининского района Сергеем Петриченко.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру