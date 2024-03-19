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Новости 16:06

Иткин предупредил о фейковой рассылке от его имени

фото ЗакС политика Иткин предупредил о фейковой рассылке от его имени

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин 19 марта сообщил в своих социальных сетях, что неизвестные начали рассылать петербуржцам сообщения якобы от его имени. 

"В настоящее время распространяются мошеннические рассылки от лица, выдающего себя за вице-спикера Законодательного Собрания! Будьте бдительны, не раскрывайте свои личные данные и не взаимодействуйте. Если вы получили подозрительное сообщение, оставьте его без внимания!", - написал Иткин в своем Telegram-канале. 

Также парламентарий напомнил о своих официальных ресурсах в интернете. 

Ранее о фейковых рассылках сообщали депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Сергей Боярский

ЗАКС.Ру уже рассказывал, как мошенники пытались ввести в заблуждение петербургских политиков и чиновников. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Иткин Павел Михайлович 




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