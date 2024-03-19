Иткин предупредил о фейковой рассылке от его имени

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин 19 марта сообщил в своих социальных сетях, что неизвестные начали рассылать петербуржцам сообщения якобы от его имени.

"В настоящее время распространяются мошеннические рассылки от лица, выдающего себя за вице-спикера Законодательного Собрания! Будьте бдительны, не раскрывайте свои личные данные и не взаимодействуйте. Если вы получили подозрительное сообщение, оставьте его без внимания!", - написал Иткин в своем Telegram-канале.

Также парламентарий напомнил о своих официальных ресурсах в интернете.

Ранее о фейковых рассылках сообщали депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Сергей Боярский.

ЗАКС.Ру уже рассказывал, как мошенники пытались ввести в заблуждение петербургских политиков и чиновников.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру