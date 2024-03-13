Милонов предупредил о мошенниках в интернете, пользующихся его именем

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов сообщил о существовании подставного аккаунта в социальных сетях, с которого производятся мошеннические действия.

Особенность этого профайла в WhatsApp* состоит в том, что аватарка представляет собой портрет Милонова. Изображение подписано его фамилией и инициалами.

"Не ведитесь на провокации", - попросил политик читателей своего Telegram-канала.

На прошлой неделе о злоумышленниках подобного рода рассказал коллега Милонова по нижней палате Сергей Боярский. На "удочку" мошенников, обманом добывавших деньги через Telegram, попался даже его коллега-единоросс.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру