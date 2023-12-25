И статус не спасает: Как мошенники пытались развести петербургских политиков

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В последние пару лет телефонные мошенники от звонков рядовым гражданам перешли к попыткам "развести" чиновников и депутатов разных уровней: от муниципальных служащих до вице-губернатора. ЗАКС.Ру решил вспомнить, кто и как сталкивался с мошенниками в политике Петербурга.

Оригинальные схемы

За последние полтора года чиновники и депутаты Петербурга стали все чаще рассказывать о том, как столкнулись с мошенниками. Последние от простых звонков на телефон стали переходить к более изощренным способам выманивания денег.

Одной из первых о личном "общении" с мошенниками рассказала в мае 2022 года вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она написала, что субботним утром ей позвонила некая "персональный менеджер Екатерина" якобы с "Госуслуг" и предупредила о злоумышленниках, пытающихся выманить у людей "данные и голосовые подтверждения".

После этого Потехиной, по ее словам, стали звонить неизвестные мужчины с брутальными голосами и говорить, что они наконец-то до нее добрались. А затем на телефон вице-губернатора стали приходить десятки sms-сообщений с кодами подтверждений разных покупок. Следом снова звонок "Екатерины", которая якобы пришла спасти чиновницу от мошенников. Но она не поддалась и завершила разговор. Через полчаса sms-сообщения и звонки сошли на нет, рассказала Потехина.

"Итак, схема работает так: Сначала заботливый "персональный менеджер" непонятно какой госуслуги предупреждает вас об опасности. Потом сваливается сама "опасность" - в лице хама, который пытается вас как следует запугать. Потом идёт имитация попыток списать ваши деньги: множество фейковых смс, полностью имитирующих сообщения от реальных сервисов (хакерские программы легко позволяют делать подмену адреса отправителя). И наконец "персональный менеджер", который бросается к вам на помощь - после этой психической атаки", - написала вице-губернатор.

Столкнулся с мошенниками и лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов. В своем Telegram-канале он рассказал, как четыре разных человека "обрабатывали" его и пытались получить деньги:

"После того как мне заботливо объяснили даже то, как и где блокировать телефоны мошенников, началась обработка по поводу того, что вокруг враги и даже в Сбербанке работают мошенники. Никому нельзя доверять, в отделение ходить запрещено. На моё имя уже взят кредит. Всё расписано по ролям. Мне звонили 4 разных человека. Первая - заботливая, последняя - супернапористая. И на десерт - сотрудник ФСБ. Эти люди явно хорошо знают психологию, понимают, где надо поддавить, где отступить и так далее".

В 2023 году недоброжелатели стали выманивать деньги у городских чиновников под видом сбора денег на поддержку мобилизованных, писала "Фонтанка". По данным издания, сотрудников Смольного предупредили о неизвестных, которые звонят под видом начальства и выманивают финансы.

"В действительности звонок совершается мошенниками, и указанная схема направлена исключительно на хищение чужого имущества, а также на подрыв авторитета должностных лиц Правительства и Администрации Санкт-Петербурга", - цитирует издание памятку городской администрации.

Правда, злоумышленники продолжали действовать. В частности, в августе глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко рассказал, что неизвестные звонили от его имени чиновникам и работникам подведомственных учреждений Калининского и Курортного районов. Докучали по телефону и сотрудникам МО "Смольнинское". Руководитель муниципалитета Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что его водителю, например, звонили некие сотрудники спецслужб.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в октябре рассказал о похожей схеме, но с использованием Telegram. По его словам, сотрудникам Горизбиркома поступили подозрительные сообщения в мессенджере. Номер отправителя был скрыт, но пользователь был подписан как "Максим Мейксин". Этот контакт предупреждал собеседника, что с ним свяжется "сотрудник правоохранительных органов", рассказал глава ГИК. Он добавил, что после этого сотрудникам звонили якобы представители силовых органов и пытались выманить деньги.

Аналогичный двойник осенью 2023 года появился и у депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского, о чем он рассказал в своем Telegram-канале. У ложного контакта парламентария были его фото на аватарке и имя с фамилией.

"Друзья, внимание, если кто-то вам сейчас пишет в телеграме от моего имени и даже с моим фото и спрашивает, как вы поживаете, то это мошенники. Если что, сразу звоните мне. Один "сигнал" уже был" - предупредил Вишневский.

Обмануть мошенники пытались даже начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Во время выступления в ЗакСе он рассказал, что ему звонил неизвестный, представившийся его сыном:

- Получал неоднократно. У меня три сына. Получал звонок: "Папа, у меня проблемы, я сбил человека". - "Что нужно?" - понимая схему [отвечаю]. "Ну вот, деньги"... Я сказал: "Сынок, тебе надо пойти в ту сторону". Ну, другими словами, - сказал Плугин.

Схемы оберега

В 2022 году 83% россиян столкнулись с попыткой кибермошенничества, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, всего у граждан пытались украсть около 200 млрд рублей в виде кредитов.

Банки и компании по кибербезопасности регулярно публикуют разные инструкции о том, как можно защититься от мошенников. В частности, Сбербанк предлагает своим клиентам сохранить в телефонной книге мобильного номер банка "900": так, если звонок будет идти с другого номера, то на экране высветятся цифры, а не записанный контакт. Также в кредитной организации советуют сразу заканчивать разговор и никогда не называть никаких кодов. Сотрудник банка делает все операции по защите карты клиента самостоятельно, так что не стоит следовать инструкциям незнакомых телефонных собеседников, напоминают в Сбербанке.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что мошенники стараются "сыграть на эмоциях" и заставить им доверять. Организация привела примеры "ниточек", за которые любят дергать злоумышленники: ощущение надвигающейся опасности, эмпатия и большие обещания. В лаборатории советуют при подключении к публичным сетям Wi-Fi использовать виртуальные частные сети (VPN), установить сложные пароли и длинные ПИН-коды, а также пользоваться только официальными приложениями компаний.

Помимо этого, в организации указали на то, что можно установить специальные защитные программы. Они защищают данные на телефонах и компьютерах и не дают "утечь" им в Сеть в руки злоумышленников.

Также существуют сервисы, которые определяют потенциально подозрительные телефонные номера. Они могут блокировать такие звонки или просто предупреждать владельца мобильного об опасности.

"При получении звонка с незнакомого номера определитель сообщает о его возможной цели. Он предупреждает как о негативных (например, реклама, спам или мошенники), так и о полезных (доставка, банк, медицинское учреждение) вызовах в десятках различных категорий", - описывает "Яндекс" свой сервис.

В компании заявили, что их сервис работает с постоянно обновляемой базой телефонных номеров из открытых источников и от проверенных партнеров. А вот программа "Лаборатории Касперского" работает с помощью искусственного интеллекта. Сервис обнаруживает и автоматически блокирует мошеннические и спам-звонки, сообщили в компании.

Главное же правило, которое транслируют работающие над безопасностью компании, это не вести разговоров с незнакомцами по телефону. И тем более не стоит им сообщать какую-либо информацию о себе, своих счетах и кодах в sms-сообщениях, утверждают эксперты.

София Саттарова, фото unsplash