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Муниципал 13:32

Мошенники пытаются обмануть петербуржцев с помощью фейкового звания почетного жителя МО "Северный"

фото ЗакС политика Мошенники пытаются обмануть петербуржцев с помощью фейкового звания почетного жителя МО "Северный"

О необычной мошеннической схеме рассказали муниципалы в МО "Северный". Мошенники, пытаясь завлечь доверчивых петербуржцев, "массово присваивают" звание почетного жителя округа через мессенджеры. Также злоумышленники просят оплату за доставку продуктовых наборов для горожан, заставших Великую Отечественную войну. 

"Как реагировать? На "звание" — поинтересуйтесь: "А льготы на покупку шавермы оно даёт?" На "подарки" — предложите: "Может, сразу медаль 'За доверчивость' мне вручите?" В любом случае — не переводите деньги, не передавайте данные, бейте тревогу!", - сообщили в муниципалитете. 

В социальных сетях муниципалитета уточнили, что звание почетных жителей присваивается на основании решения муниципалитета, которое публикуется на официальных ресурсах МО, а не в мессенджерах. Также там добавили, что никогда не просят деньги за доставку каких-либо продуктовых наборов.

Ранее Государственная дума приняла закон, который, по задумке законотворцев, должен сократить случаи телефонного мошенничества. Подробнее о том, какие меры предприняли парламентарии - читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков / Фото Unsplash


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