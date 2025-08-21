СК возбудил два уголовных дела из-за жалоб дольщиков в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет возбудил два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с жалобами дольщиков на проблемы со сроками сдачи жилья, сообщили 21 августа в Главном следственном управлении регионального СК. В офисе фирмы-застройщика провели обыск.

Под прицел СК попали ситуации со сдачей квартир в ЖК "Курортный квартал" и ЖК "Новое Колпино". В обоих случаях реализацией проектов занимается ГК "Самолет", следует из информации на сайте компании.

Уголовное дело по жалобам дольщиков ЖК "Курортный квартал" возбудило второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу. По версии следствия, "неустановленные лица из числа руководителей строительных фирм, производящих застройку" комплекса получили от граждан денежные средства в качестве платы за строительство и не выполнили свои обязательства в установленный срок.

В случае с ЖК "Новое Колпино" уголовное дело возбудил следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК. В ведомстве считают, что здесь получили деньги и не исполнили обязательства "неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика".

"Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений", — сообщили в ведомстве.

Накануне СК сообщал о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения дольщиков ЖК "Новое Колпино", которые пожаловались на проблемы с выдачей ключей от квартир. До этого, в феврале, Бастрыкин уже поручал провести проверку в связи с жалобами собственников квартир в том же ЖК.

Андрей Казарлыга, фото: Питерский Следком / Telegram