Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жалоб дольщиков ЖК "Новое Колпино"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с жалобами дольщиков ЖК "Новое Колпино", сообщили 20 августа в ведомстве. Глава Следкома ждет доклад от и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марины Парастаевой касательно предварительных и окончательных результатов расследования.

Как сообщили в ведомстве, дольщики подали жалобу через информационный центр СК. В заявлении говорится о том, что застройщик якобы постоянно переносит срок выдачи ключей владельцам жилья, хотя сами здания были достроены и введены в эксплуатацию в июле 2024 года.

"Вместе с тем работы по возведению домов проведены некачественно, из-за чего в настоящее время кровля повреждена и протекает, системы вентиляции и пожаротушения неисправны", — отмечают в СК.

При этом обращения дольщиков в различные инстанции якобы "результатов не принесли", следует из публикации. ГСУ СК по региону проводит процессуальную проверку в связи с обращением.

В феврале проблемы дольщиков "Нового Колпино" уже попадали в фокус внимания Бастрыкина. Тогда он потребовал провести процессуальную проверку из-за поступившей жалобы. При этом до этого, в декабре 2024 года, губернатор Александр Беглов говорил, что застройщик приступил к выдаче ключей собственникам, передавала "Фонтанка".

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет