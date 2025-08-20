После обращения главы МО "Северный" Куликова на кабанов расставят живоловушки

Комитет по природопользованию объявил период до 5 сентября временем "тихой охоты" на кабанов в Курортном и Приморском районах Петербурга, сообщила 20 августа "Парламентская газета" со ссылкой на ответ ведомства, полученный главой МО "Северный" Юрием Куликовым. Охотиться на семейство из 20 особей собираются при помощи так называемых живоловушек.

Как отмечает "ПГ", комитет выпустил приказ об отлове кабанов с целью дальнейшего их возвращения в естественную среду обитания. Решение о способе охоты приняли после консультаций со специалистами НИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Житкова в Кирове. Сами живоловушки, как отмечается, представляют собой металлические устройства с нажимной педалькой, подобные капкану без острых зубцов. Животное наступает на него и попадает конечностью в петлю.

В конце июля Куликов разослал четырем вице-губернаторам Петербурга письма о появлении расплодившихся кабанов в Курортном и других районах города. В своем обращении он просил чиновников провести совещание с участием представителей городских комитетов и профильного комитета Ленобласти. Муниципал отдельно обращал внимание адресатов на потенциальную угрозу от кабанов, поскольку те способны нанести серьезный ущерб здоровью человека, а также выступают в роли разносчиков бактерий и паразитов. При этом он акцентировал внимание на том, что не поддерживает охоту на этих животных, а выступает за их отлов.

Напомним, в августе Куликов выложил в соцсетях видео с призывом к горожанам не сидеть дома и отправляться на пляжи. Сам он, согласно записи, не вполне успешно опробовал вейкборд.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру