Глава МО "Северный" Куликов предложил Смольному ловить расплодившихся кабанов

Увеличение популяции кабанов обеспокоило главу МО "Северный" Юрия Куликова, из-за чего он обратился в Смольный для решения сложившейся проблемы, сообщила 29 июля "Парламентская газета". Издание называет адресатами письма вице-губернаторов Константина Звоника, Алексея Корабельникова, Владимира Омельницкого и Евгения Разумишкина. Муниципал попросил их организовать совещание с участием представителей городских комитетов, а также профильного комитета Ленинградской области.

Куликов отметил, что на прошлой неделе в поселке Комарово по улицам гуляло семейство кабанов из двух десятков особей. До этого животных замечали в других местах на территории Курортного района, а осенью 2024 года они забредали в Приморский и Калининский районы.

Депутат отметил, что в целом кабаны сторонятся людей, однако их поведение непредсказуемо, а в случае агрессии защититься или убежать от них "не представляется возможным". Также он заострил внимание на том, что эти животные могут переносить различные заболевания и паразитов, включая туляремию, лептоспироз и бешенство.

"Полагаю, что самым гуманным и правильным было бы наделение одного из ведомств полномочиями по отлову и вывозу диких животных в более естественную для них среду обитания. Но эти вопросы можно решить только сообща, в том числе обратившись за консультацией к специалистам соседнего региона", — высказался автор обращения.

При этом Куликов заявил, что не может назвать себя сторонником охоты на кабанов даже в целях контроля за их популяцией. В то же время он полагает нужным не оставлять без контроля ситуацию, которая, по его оценке, "уже перерастает в социально напряженную".

Куликов известен творческим подходом к работе. В декабре 2024 года муниципал опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" видеозапись, на которой он применяет огнемет для очистки территории от снега. В апреле он выложил клип на мотив песни "Сигма бой" для того, чтобы подтолкнуть горожан к участию в субботнике.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру