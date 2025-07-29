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Муниципал 29 июля 2025, 11:52

Глава МО "Северный" Куликов предложил Смольному ловить расплодившихся кабанов

фото ЗакС политика Глава МО "Северный" Куликов предложил Смольному ловить расплодившихся кабанов

Увеличение популяции кабанов обеспокоило главу МО "Северный" Юрия Куликова, из-за чего он обратился в Смольный для решения сложившейся проблемы, сообщила 29 июля "Парламентская газета". Издание называет адресатами письма вице-губернаторов Константина Звоника, Алексея Корабельникова, Владимира Омельницкого и Евгения Разумишкина. Муниципал попросил их организовать совещание с участием представителей городских комитетов, а также профильного комитета Ленинградской области.

Куликов отметил, что на прошлой неделе в поселке Комарово по улицам гуляло семейство кабанов из двух десятков особей. До этого животных замечали в других местах на территории Курортного района, а осенью 2024 года они забредали в Приморский и Калининский районы.

Депутат отметил, что в целом кабаны сторонятся людей, однако их поведение непредсказуемо, а в случае агрессии защититься или убежать от них "не представляется возможным". Также он заострил внимание на том, что эти животные могут переносить различные заболевания и паразитов, включая туляремию, лептоспироз и бешенство.

"Полагаю, что самым гуманным и правильным было бы наделение одного из ведомств полномочиями по отлову и вывозу диких животных в более естественную для них среду обитания. Но эти вопросы можно решить только сообща, в том числе обратившись за консультацией к специалистам соседнего региона", — высказался автор обращения.

При этом Куликов заявил, что не может назвать себя сторонником охоты на кабанов даже в целях контроля за их популяцией. В то же время он полагает нужным не оставлять без контроля ситуацию, которая, по его оценке, "уже перерастает в социально напряженную".

Куликов известен творческим подходом к работе. В декабре 2024 года муниципал опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" видеозапись, на которой он применяет огнемет для очистки территории от снега. В апреле он выложил клип на мотив песни "Сигма бой" для того, чтобы подтолкнуть горожан к участию в субботнике.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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