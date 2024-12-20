Глава МО "Северный" вышел убирать снег с огнемётом, чтобы вдохновить коллег

Глава МО "Северный" Юрий Куликов на свой странице "ВКонтакте" опубликовал видео, где он очищает снег с помощью огнемёта, об этом 20 декабря пишет "Ротонда".

Свой поступок он объяснил желанием вдохновить коллег и жителей на помощь коммунальным службам. В ролике Куликов под музыку из фильма "Охотники за привидениями" демонстрирует, как расправляется со снегом огнемётом. Позже он появляется в кадре с лопатой.

По его словам, акция муниципалитета стала импровизированным субботником, в котором приняли участие сотрудники местной администрации. Глава администрации МО Наталья Шилова также отметила, что на ликвидацию снежных завалов требуется около двух недель, но круглосуточная работа коммунальщиков позволяет ускорить процесс. На следующем субботнике муниципалитет планирует привлечь местных жителей.

Поступок Куликова поддержали мундепы от партий "Новые люди" и "Единая Россия", например, Алексей Головин из МО "Южно-Приморский" даже посвятил стихотворение перфомансу муниципала.

В соседнем муниципальном округе изданию рассказали, что в Калининском районе действительно 21 декабря планируется субботник, однако Куликов подчеркнул, что его акция не связана с ним.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, в жилищном комитете рассказали, что за сутки дворники расчистили 12,5 тысячи квадратных метров дворовых территорий и использовали 814 тонн противогололедных материалов.

Фото: скриншот видео Юрия Куликова в "ВКонтакте"