В Петербурге расчистили более 12 тысяч квадратных метров снега за сутки

В Петербурге продолжаются работы по уборке снега 19 декабря. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Жилищный комитет, за минувшие сутки дворники расчистили 12,5 тысячи квадратных метров дворовых территорий и использовали 814 тонн противогололедных материалов.

Сейчас в уборке задействованы 8 475 дворников и более тысячи единиц техники, включая минипогрузчики, тракторы и самосвалы. За последние сутки кровельщики очистили 4 271 крышу, работы продолжаются.

В Жилкоме напомнили, что правильная парковка автомобилей может ускорить процесс уборки. Жителей города просят оставлять машины так, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

Напомним, сегодня в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности. До 18 часов вечера в городе ожидается образование гололедно-изморозевых отложений. Местами может пойти ледяной дождь.

фото: ЗАКС.Ру