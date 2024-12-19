В Петербурге 19 декабря объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за ледяного дождя

В Петербурге вводят "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ледяного дождя и гололеда, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 10 утра до 18 часов вечера 19 декабря в городе ожидается образование гололедно-изморозевых отложений. Местами может пойти ледяной дождь.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что МЧС предупреждало петербуржцев о том, что 19 декабря ожидается значительное ухудшение погоды из-за снега, ледяного дождя и гололеда.

Фото: ЗАКС.Ру