МЧС предупредило петербуржцев о снеге, ледяном дожде и гололеде 19 декабря

В четверг, 19 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 19 декабря в Петербурге местами ожидается снег, ледяной дождь, гололёд, а на дорогах сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что рабочая неделя в Петербурге также началась с непогоды. В понедельник, 16 декабря, в городе был введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за обледенения и сильного снегопада.

Фото: ЗАКС.Ру