В Петербурге 16 декабря объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за снега и ветра

В Петербурге 16 декабря будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, с 10:00 до 22:00 в городе ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Кроме того, с 10:00 до 18:00 "желтый" уровень будет связан с обледенением и сильным снегопадом.

"Желтый" уровень означает потенциально опасные погодные условия. Власти города призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать особую осторожность на дорогах из-за повышенного риска ДТП. Пешеходам также рекомендуется быть внимательнее на улицах.

Напомним, 14 декабря в городе тоже был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

фото: ЗАКС.Ру