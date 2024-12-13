В Петербурге будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности из-за обледенения

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 9 утра до 9 вечера 14 декабря в городе ожидается снег с возможным обледенением. Местами можно будет заметить осадки в виде гололедно-изморозевых отложений, а также выпадение мокрого снега.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что в среду, 11 декабря, в комитете по благоустройству Петербурга объяснили, зачем их сотрудники поливают дороги зимой водой. Там объяснили, что это не просто вода, а соляной раствор, который помогает избежать образования наледи.

Фото: ЗАКС.Ру