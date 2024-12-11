В комблаге объяснили, зачем дороги Петербурга поливают водой в зимнее время

С понижением температуры до близких к нулю значений на дорогах Петербурга вновь начали работать коммунальные машины, осуществляющие полив улиц, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Как рассказали в ведомстве, при таких температурных режимах коммунальная техника использует не обычную воду, а солевой раствор с добавками противогололедного материала. Этот метод применяется для очистки дорог в зимний период, когда на проезжей части отсутствует снег, но загрязнение все же имеет место.

Наличие даже тонкого слоя смёта значительно ухудшает коэффициент сцепления колес с дорогой, что представляет угрозу безопасности дорожного движения, добавили в комблаге.

В теплое время года подобные загрязнения устраняются обычной водой, однако при температурных колебаниях вокруг нуля предпочтительнее использование солевого раствора, так как это способствует очистке дорожного покрытия, но и предотвращает образование наледи. Особую эффективность данный метод демонстрирует на магистралях с интенсивным движением, особенно в районах, где загрязнение происходит из-за грязи, попадающей на дороги с прилегающих территорий, таких как строительные площадки.

Напомним, что в зимний сезон 2024-2025 года мобильные комплексы с нейросетевой видеоаналитикой, применяемые ГАТИ Петербурга, будут выявлять нарушения, которые связаны с уборкой снега. Также нейросеть продолжит и дальше выявлять ямы, граффити и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру