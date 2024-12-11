ГАТИ Петербурга переключила нейросеть на выявление зимних нарушений

В зимний сезон 2024-2025 года мобильные комплексы с нейросетевой видеоаналитикой, применяемые Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Петербурга, начнут выявлять нарушения, связанные с уборкой снега, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Искусственный интеллект, уже используемый для контроля правил благоустройства, будет фиксировать снежные сугробы, наледь на фасадах, накаты снега, а также неубранные территории.

Комплексы продолжают курсировать по 186 маршрутам, фиксируя как зимние, так и всесезонные нарушения: ямы, посторонние изображения, кондиционеры на фасадах и другие проблемы, портящие облик Петербурга. Полученные данные будут передаваться ответственным лицам и служить основой для вынесения предостережений.

Напомним, что главы муниципальных округов Петербурга начали записывать видео о подготовке к борьбе со снегом и наледью. В создании такого видеоконтента уже поучаствовали Савелий Лебедев из МО "Балканский", Александр Маневич из МО "Малая Охта", Дмитрий Кислов из МО "Большая Охта", Павел Дайняка из МО "Литейный округ" и Илья Стрелков из МО "Семеновский".

Фото: ЗАКС.Ру