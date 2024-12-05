Главы МО начали записывать видео о подготовке к борьбе со снегом и наледью

Несколько глав муниципальных образований Петербурга одновременно начали публиковать на своих ресурсах видеоролики о подготовке коммунальных служб к уборке снега, обратил внимание Telegram-канал "Ротонда" 5 декабря. Муниципалы на записи наблюдают за ходом обработки дорог и тротуаров солью и другими "антигололедными" материалами.

"Ротонда" нашла пятерых глав МО, которые занялись производством такого контента: Савелия Лебедева из МО "Балканский", Александру Маневич из МО "Малая Охта", Дмитрия Кислова из МО "Большая Охта", Павла Дайняка из МО "Литейный округ" и Илью Стрелкова из МО "Семеновский". Все они положительно высказываются о состоянии дорог.

Посыпать улицы солью и другими средствами городские власти начали еще в конце ноября, до начала сильных заморозков. Некоторые активисты и активные жители регулярно критикуют коммунальщиков за это, полагая, что различные реагенты могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Впрочем, в Смольном отказываться от такой практики не планируют. Недавно вице-губернатор Алексей Корабельников во время "прямой линии" рассказывал, что коммунальщики и дальше будут пользоваться этим компромиссным вариантом. Он также подчеркнул, что "сертифицированные" реагенты большого вреда не наносят.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру