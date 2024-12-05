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Муниципал 5 декабря, 19:48

Главы МО начали записывать видео о подготовке к борьбе со снегом и наледью

фото ЗакС политика Главы МО начали записывать видео о подготовке к борьбе со снегом и наледью

Несколько глав муниципальных образований Петербурга одновременно начали публиковать на своих ресурсах видеоролики о подготовке коммунальных служб к уборке снега, обратил внимание Telegram-канал "Ротонда" 5 декабря. Муниципалы на записи наблюдают за ходом обработки дорог и тротуаров солью и другими "антигололедными" материалами. 

"Ротонда" нашла пятерых глав МО, которые занялись производством такого контента: Савелия Лебедева из МО "Балканский", Александру Маневич из МО "Малая Охта", Дмитрия Кислова из МО "Большая Охта", Павла Дайняка из МО "Литейный округ" и Илью Стрелкова из МО "Семеновский". Все они положительно высказываются о состоянии дорог. 

Посыпать улицы солью и другими средствами городские власти начали еще в конце ноября, до начала сильных заморозков. Некоторые активисты и активные жители регулярно критикуют коммунальщиков за это, полагая, что различные реагенты могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Впрочем, в Смольном отказываться от такой практики не планируют. Недавно вице-губернатор Алексей Корабельников во время "прямой линии" рассказывал, что коммунальщики и дальше будут пользоваться этим компромиссным вариантом. Он также подчеркнул, что "сертифицированные" реагенты большого вреда не наносят. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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МО Литейный округ
МО Малая Охта
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МО Семеновский
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Дайняк Павел Валерьевич
Кислов Дмитрий Александрович
Пока еще нет голосов...
Лебедев Савелий Андреевич
Пока еще нет голосов...
Маневич Александра Валентиновна
Пока еще нет голосов...
Стрелков Илья Андреевич
Упоминаемые персоны
Дайняк Павел Валерьевич 
Кислов Дмитрий Александрович
Лебедев Савелий Андреевич
Маневич Александра Валентиновна  
Стрелков Илья Андреевич 




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