Глава МО "Северный" опробовал вейкборд и призвал горожан не сидеть дома

Возглавляющий МО "Северный" Юрий Куликов призвал горожан не сидеть дома в хорошую погоду в новом ролике, опубликованном вечером 4 августа на его странице во "ВКонтакте". Короткая видеозапись повествует об отдыхе муниципала посреди Финского залива.

На записи глава МО запечатлен отдыхающим на катере в водах Невской губы в компании девушек в купальниках, на заднем плане отчетливо видны "Лахта Центр" и новостройки Приморского района. Муниципальный депутат пытается заниматься вейкбордингом, однако в какой-то момент с ним не справляется и падает с доски. Позже он поднимается обратно на борт.

— Не сидите дома в такую погоду! Идите на пляжи, отдыхайте, здорово, — обращается к зрителям вернувшийся на катер Куликов.

На клип наложен отрывок из песни российского дуэта Galibri & Mavik "Федерико Феллини". Подпись к ролику гласит: "Отличный спортивный вечер. Кто думает, что на вейке просто кататься, ошибается". Судя по комментариям, пользователи положительно оценили увиденное.

Стоит отметить, что понедельник принес Петербургу дожди и некоторое похолодание, из-за чего призыв Куликова стал менее актуален.

Это не первый случай публикации Куликовым самодельных видеоклипов. В декабре 2024 года он опубликовал ролик, в котором боролся со снегом при помощи огнемета. Позже, в апреле, он зазывал горожан на субботник посредством еще одного видно.

Андрей Казарлыга, фото: Юрий Куликов / "ВКонтакте" (скриншот видео)