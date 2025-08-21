Во дворе МО "Южно-Приморский" стали наносить маркировку перед мусорками

Эксплуатационная маркировка перед контейнерной площадкой появилась во дворе на территории МО "Южно-Приморский", о чем муниципалы рассказали 20 августа во "ВКонтакте". Как сообщила ЗАКС.Ру глава местной администрации Ирина Тетерина, всего в ходе работ планируется нанести разметку перед 20 мусорными площадками на территории 20-го квартала, ограниченного улицей Маршала Захарова, проспектом Героев, Ленинским проспектом и улицей Доблести.

"Маркировка предназначена для обеспечения безопасности пешеходов, обозначения мест с коммуникациями и ограничения (ЗАПРЕТ!) стоянки машин, в частности, у мусорных площадок", — говорится в опубликованном посте.

Муниципалы напомнили автомобилистам о запрете парковки на газонах, на контейнерных площадках, у входов в здания и на эксплуатационной маркировке, а также предупредили о штрафах для нарушителей.

В июле "Южно-Приморский" объявлял конкурс на нанесение эксплуатационной разметки в 20-м квартале на общей площади 390 квадратных метров. Согласно порталу госзакупок, максимальную сумму контракта установили тогда на отметке 1,1 млн рублей, по итогам конкурсных процедур стоимость снизили до 881 тысячи рублей. Победителем конкурса стал ИП Любимов Александр, на выполнение работ у него есть время до 15 сентября.

По подсчетам ЗАКС.РУ, "Южно-Приморский" стал вторым муниципалитетом Петербурга, который стал наносить на своей территории эксплуатационную разметку. До них о нанесении разметки сообщало МО "Коломяги", впервые это произошло в августе 2024 года во дворах ЖК "Шуваловский".

С конца февраля в Петербурге вступили в силу поправки о штрафах за парковку на эксплуатационной разметке. Для физлиц предусмотрены взыскания в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч до 40 тысяч, а для юрлиц — от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

За первые два месяца действия закона ГКУ "Управление по мониторингу" насчитало более 250 нарушений на территории Коломяг, общая сумма выписанных штрафов по ним превысила 3,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Местная администрация МО Южно-Приморский