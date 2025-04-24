Сумма штрафов за парковку на эксплуатационной разметке превысила 3 млн рублей

Общая сумма штрафов за парковку автомобиля на эксплуатационной разметке превысила 3,2 млн рублей за два месяца действия запрета, сообщила 24 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). При этом все нарушения пришлись только на МО "Коломяги".

Закон о штрафах за парковку на эксплуатационной маркировке вступил в силу 23 февраля. С этого момента СПб ГКУ "Управление по мониторингу" насчитал более 250 нарушений. С 24 февраля инспекторы ГАТИ осуществляют ежедневный мониторинг на территории округа "Коломяги" в Приморском районе. Напомним, что шесть нарушений были зафиксированы уже в первый день проверки.

Эксплуатационная разметка используется для обозначения мест, где запрещена остановка и стоянка во дворах. Ее наносят, например, на территорию возле мусорных контейнеров или пожарных гидрантов. Соответствующий термин появился в правилах благоустройства еще в 2023 году. Тогда же петербургских муниципалов наделили полномочием по размещению разметки на территории муниципалитетов.

На данный момент эксплуатационная маркировка размещена лишь на территории МО "Коломяги". В августе 2024 года муниципалы впервые нанесли ее во дворах ЖК "Шуваловский" после согласования проекта комитетом по градостроительству Петербурга.

Напомним, что размер штрафа за парковку на эксплуатационная разметке составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных и от 150 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГАТИ