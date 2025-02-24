ГАТИ выписала первые штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке

Мониторинг правил парковки на территории, где есть эксплуатационная маркировка, состоялся 24 февраля на территории МО "Коломяги" в Приморском районе, сообщила пресс-служба ГАТИ. Размещение такой разметки было впервые реализовано летом 2024 года на территории этого муниципалитета.

По итогам проверки были зафиксированы шесть нарушений. Как уточнили в ГАТИ, мониторинг на территории округа "Коломяги" будет проводиться ежедневно. Глава местной администрации Сергей Супрун поделился планами о распространении проекта на другие районы округа.

"Дополнительно готовим два проекта в новых районах, где будет нанесена новая такая же маркировка", - рассказал Супрун.

Он также добавил, что администрация планирует обновить всю существующую разметку в 2025 году.

Закон о штрафах за парковку на эксплуатационной маркировке был принят Заксобранием 5 февраля 2025 года. Он вступил в силу 23 февраля. Теперь за парковку на разметке будут штрафовать физических лиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных - от 5 до 40 тысяч рублей. Самый большой штраф положен юридическим лицам – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эксплуатационная разметка используется для обозначения мест, где запрещена остановка и стоянка во дворах. Такой маркировкой помечают, например, территории возле мусорных контейнеров или пожарных гидрантов. Этот термин появился в правилах благоустройства в 2023 году. Тогда же у петербургских муниципалов полномочие по размещению разметки на территории муниципалитетов.

Фото: пресс-служба ГАТИ