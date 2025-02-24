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Муниципал 19:29

ГАТИ выписала первые штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке

фото ЗакС политика ГАТИ выписала первые штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке

Мониторинг правил парковки на территории, где есть эксплуатационная маркировка, состоялся 24 февраля на территории МО "Коломяги" в Приморском районе, сообщила пресс-служба ГАТИ. Размещение такой разметки было впервые реализовано летом 2024 года на территории этого муниципалитета

По итогам проверки были зафиксированы шесть нарушений. Как уточнили в ГАТИ, мониторинг на территории округа "Коломяги" будет проводиться ежедневно. Глава местной администрации Сергей Супрун поделился планами о распространении проекта на другие районы округа.

"Дополнительно готовим два проекта в новых районах, где будет нанесена новая такая же маркировка", - рассказал Супрун.

Он также добавил, что администрация планирует обновить всю существующую разметку в 2025 году.

Закон о штрафах за парковку на эксплуатационной маркировке был принят Заксобранием 5 февраля 2025 года. Он вступил в силу 23 февраля. Теперь за парковку на разметке будут штрафовать физических лиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных - от 5 до 40 тысяч рублей. Самый большой штраф положен юридическим лицам – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эксплуатационная разметка используется для обозначения мест, где запрещена остановка и стоянка во дворах. Такой маркировкой помечают, например, территории возле мусорных контейнеров или пожарных гидрантов. Этот термин появился в правилах благоустройства в 2023 году. Тогда же у петербургских муниципалов полномочие по размещению разметки на территории муниципалитетов.

Фото: пресс-служба ГАТИ


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