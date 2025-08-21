Школьник в Ленобласти погиб от мины времен Великой Отечественной войны

Следственный отдел по городу Кировску СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) из-за гибели 11-летнего мальчика в лесном массиве в районе СНТ "Дружба", сообщила пресс-служба ведомства 21 августа. Причиной могла стать мина периода Великой Отечественной войны.

Как говорится в публикации, вечером 20 августа трое школьников 11 и 13 лет пошли на прогулку в лесной массив. Там несовершеннолетние разожгли костер.

"Примерно через 20-30 минут горения костра произошел громкий хлопок, в результате которого 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в публикации Следкома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками полиции, криминалистами и экспертом. В ходе осмотра места были обнаружены части хвостовиков от минометных мин. По словам специалиста-взрывотехника, они могут относиться к период Великой Отечественной войны.

Собственную проверку также организовала Кировская городская прокуратура. Надзорное ведомство намерено изучить обстоятельства произошедшего, а также условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Напомним, в конце апреля стоило известно, что от взрыва в собственном гараже пострадал депутат Мгинского городского поселения Игорь Печура. Предположительно, причиной также мог послужить боеприпас времен Великой Отечественной войны. Депутат вместе с сыном занимался раскопками артефактов того периода.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома