Два поезда в Петербург задерживаются из-за падения БПЛА под Воронежем

Сразу 19 поездов задерживаются с прибытием из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, сообщила пресс-служба РЖД 21 августа. Два из них следуют в Петербург, еще два отправились из Северной столицы.

С опозданием в Петербург идут поезд № 135 из Махачкалы и поезд № 49 из Кисловодска. Согласно данным онлайн-табло на сайте РЖД, прибытие состава из Махачкалы на Московский вокзал ожидается в 05:13 22 августа, однако на данный момент поезд идет с опозданием на 2,5 часа (165 минут). В свою очередь, поезд из Кисловодска должен прибыть в Петербург в 08:53 22 августа. Сейчас его задержка немного превышает 2 часа (125 минут).

Что касается отправлений из Петербурга, с опозданием идут поезд № 246 в Ейск и поезд № 480 в Сухуми.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, в результате падения БПЛА в Воронежской области в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. На участке Россошь – Сохрановка остановили движение поездов, оно было возобновлено к 7 утра. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

