Ленобласть призывает изменить трассировку КАД-2 из-за охраняемых территорий

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти объяснил, почему регион призывает отложить строительство второго этапа КАД-2. Власти хотят изменить трассировку дороги, чтобы избежать ее прохождения через жилые районы и охраняемые территории, сообщила пресс-служба администрации области 21 августа.

"Ленинградская область по поручению губернатора Александра Дрозденко вышла с предложением в федеральный центр — изменить трассировку прохождения второго этапа КАД-2, с тем чтобы дорога не пошла по особо охраняемым природным территориям и по участкам, где уже живут и имеют недвижимость люди", - заявил глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов в ходе встречи с жителями Всеволожского района региона.

Власти Ленобласти просят остановить строительство КАД-2 в районе Кузьмолово. На этом участке предлагается сделать развязку, по которой поток машин должен будет перейти на федеральную трассу А-181. Как полагают в правительстве региона, это даст местным жителям возможность зарегистрировать свои участки и дома, а также позволит избежать нагрузки на природные парки и ООПТ.

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал правительство РФ отложить строительство второго этапа КАД-2 в начале августа. Вместо этого он предложил сосредоточиться на разгрузке Всеволожского района. Отметим, что до этого против строительства дороги выступали жители региона.

Как рассказал в июне губернатор Петербурга Александр Беглов, строительство КАД-2 может стартовать в период с 2027 по 2030 год. Изначально предполагалось, что строительство дороги должно завершиться уже в 2024, однако сроки несколько раз переносились.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео администрации Ленобласти