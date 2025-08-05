Дрозденко просит отложить строительство КАД-2

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал правительство России отложить строительство второго этапа КАД-2, сообщил он в своем telegram-канале 5 августа. Вместо этого глава Ленобласти предложил сосредоточиться на разгрузке Всеволожского района.

"Предложил правительству РФ отложить реализацию второго этапа КАД-2, чтобы повысить приоритет критически важных для региона дорожных проектов: автодорогу Юкки — Кузьмолово; 1 и 2 этапы обхода Мурино", - написал Дрозденко.

Письмо со своим предложением он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину. Дрозденко подчеркнул, что в упомянутых частях Всеволожского района перегружена дорожная инфраструктура, поэтому необходимо оперативно провести "расшивку" этих зон.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Второй этап КАД-2 расположится от Кузьмолово до трассы "Сортавала". Как подчеркнули в 47news, его строительство может привести к сносу коттеджных поселков, что вызвало протесты у местного населения.

Напомним, в июне губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что строительство КАД-2 может стартовать в период с 2027 по 2030 год. Изначально предполагалось, что строительство дороги должно завершиться уже в 2024 году, однако в июне 2022 года глава правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил о переносе сроков. Тогда Петушенко заявил, что к проектированию дороги приступят в 2025 году, а к строительству — в 2027-м.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру